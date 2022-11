Caffè Kamo sponsor del Napoli femminile per le prossime tre stagioni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Caffè Kamo ed ilinsieme per i prossimi tre anni. Il prestigioso marchio di caffè diventa infatti a partire da oggi sponsor ufficiale della squadra azzurra fino al 30 giugno 2025. Le #Partenopee – come da hashtag del– sono al momento al secondo posto nel campionato di Serie B ed il brand Kamo è orgoglioso di affiancare le calciatrici azzurre nella rincorsa alla promozione in A ed il club del presidente Maiello nel suo progetto di crescita. Caffè Kamo comparirà con il proprio logo sulle divise della Primavera ed a bordo campo negli stadi di Scampia, Cercola e presso il campo di allenamento di Pozzuoli. Caffè Kamo sarà inoltre il caffè ufficiale della squadra, dando la giusta carica di energia a queste ragazze accomunate dalla passione per il calcio e per la città di ...