Afghanistan | esplosione in scuola coranica | 16 morti

Almeno 16 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite oggi in Afghanistan in seguito a un'esplosione in scuola coranica di Aybak, nel nord del Paese: lo riferiscono un funzionario locale e fonti mediche. 30 novembre 2022. "Sono tutti bambini e persone comuni", ha detto all'ospedale di Aybak, capoluogo della provincia di Samangan, riferendosi alle vittime e ai feriti nell'esplosione della scuola.