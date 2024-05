Narvaez prima maglia rosa del Giro d' Italia 2024

Le Pagelle e il commento alla prima tappa del Giro d’Italia 2024, che si è aperto quest’oggi con i 140 chilometri da Venaria Reale a Torino. Non sono mancate sorprese e colpi di scena, tra conferme in positivo e in negativo: il primo plauso va sicuramente agli organizzatori, capaci di disegnare ... Continua a leggere>>