Pagelle prima tappa Giro d’Italia 2024 - Narvaez sontuoso Pogacar c’ - ma la UAE no

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) Lee il commento alladel, che si è aperto quest’oggi con i 140 chilometri da Venaria Reale a Torino. Non sono mancate sorprese e colpi di scena, tra conferme in positivo e in negativo: il primo plauso va sicuramente agli organizzatori, capaci di disegnare una Grande Partenza davvero degna di questo nome con un percorso accattivante e un omaggio doveroso al Grande Torino nel giorno del 75° anniversario della strage di Superga. Lo spettacolo lo fanno i corridori, ma la cornice di pubblico è stata a sua volta spettacolare e ha dato una spinta in più a una giornata di grandissimo ciclismo. Andiamo quindi a scoprire i protagonisti di oggi.: CLASSIFICA E ORDINE DI ARRIVO...