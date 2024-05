Castel Volturno | rinvenute e sequestrate armi e munizioni a Baia Verde

(Di sabato 4 maggio 2024). “Alto impatto”, la Squadra Mobile di Caserta ha rinvenuto ieri, in localitàdi, tra le sterpaglie nei pressi di uno stabile abbandonato, un borsone con all’interno: una pistola, due fucili e circa 70 cartucce. Leerano in perfetto stato di conservazione e pronte all’utilizzo; in particolare, uno dei fucili aveva una cartuccia in canna ed era stato modificato mediante il taglio della canna e del manico, allo scopo di renderlo più maneggevole. Lesono state, per essere sottoposte ad approfondimenti investigativi e di polizia scientifica.

De Laurentiis ha fatto visita al Training Center Saluta ndo Calzona , assente al Film per febbre, e la Squadra . Smentite le voci di Lite sul Film Scudetto . Aurelio De Laurentiis si è recato questa mattina al Training Center di Castel Volturno per una visita alla Squadra . Come riferito da Pasquale ... Continua a leggere>>

Ultime giornate di campionato per il Napoli, chiamato a compiere un’impresa per qualificarsi all’Europa League. Il presiedente De Laurentiis è stato a Castel Volturno per motivare i suoi ragazzi. Ultime quattro giornate di Serie A, poi il verdetto finale. Il Napoli è chiamato a compiere un’impresa ... Continua a leggere>>

Napoli, brutte notizie da castel volturno - Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. Continua a leggere>>

castel volturno, località Baia Verde, rinvenuti e sequestrati due fucili, una pistola e circa 70 cartucce - La Squadra Mobile ha rinvenuto a castel volturno, nei pressi di uno stabile abbandonato, un borsone con all'interno armi e munizioni ... Continua a leggere>>

NAPOLI, Kvara: problema muscolare. A rischio per Firenze - Possibile problema per il Napoli di Francesco Calzona. Durante l'allenamento odierno a castel volturno infatti, come riportato dal club partenopeo sul suo sito ufficiale, Kvaratskhelia ... Continua a leggere>>