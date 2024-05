Giro d’Italia 2024 - Narvaez | Incredibile la maglia ros - sogno realizzato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) “Mi sentivo bene, sapevamo che potesse essere una buona tappa per me, certo bisognava seguire uno dei migliori corridori al mondo, alla fine sono riuscito ad anticipare Pogacar”. Lo ha detto il corridore ecuadoriano del team Ineos, Jhonatan, dopo la vittoria della prima tappa del, la Venaria Reale-Torino di 140 chilometri, con tanto dirosa conquistata: “Larosa? È, ho sempre pensato che non ci sono grandi opportunità di indossarla per un corridore con le mie caratteristiche. Lo avevo sognato, ma è servito un gran lavoro per realizzare questo”. SportFace.