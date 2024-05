Su Amazon i fan di Alien possono trovare, attualmente parlando, il gioco da tavolo tematico Alien : the faith of the nostromo in sconto. Nel lontano 1979 Alien arriva sul grande schermo imprimendo per sempre le dinamiche particolari di un contesto narrativo amatissimo e mai dimenticato, ma anzi ... Continua a leggere>>

Unfrosted: Jerry Seinfeld prende di mira Friends in un promo del film Netflix - Unfrosted: storia di uno snack americano, debutto alla regia di Jerry Seinfeld ( GUARDA IL TRAILER ), è dal 3 maggio disponibile su Netflix. Il film affronta lo scontro tra Kellogg’s e Post, acerrimi ... Continua a leggere>>

David Donatello, Rutelli (Anica): "Prova di vibrante vitalità del nostro cinema" - "Tutti film molto belli capaci di interpretare il nostro tempo dando emozioni non effimere". Poi sottolinea: "Ok governo su Ia e pirateria, ora intervenga su tax credit" ... Continua a leggere>>

The Idea of You, la scrittrice protesta per il finale stravolto: «Questa non è la mia storia» - L'autrice del romanzo di The Idea of You commenta la decisione dei filmmaker di cambiare completamente il finale della storia. Continua a leggere>>