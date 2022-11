Meloni “Entro l’anno un piano nazionale per la sicurezza del territorio”

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In Cdm abbiamo preso un impegno: approvareildi adattamento al cambiamento climatico. Inoltre, i ministri competenti effettueranno una ricognizione sia delle risorse già esistenti sia del personale da mettere a disposizione dei Comuni, a partire da quelli più piccoli. Abbiamo poi dato mandato al ministro Musumeci di creare un gruppo di lavoro interministeriale per gli interventi di medio e lungo periodo”. Così il premier Giorgiain un’intervista al Corriere della Sera, in merito alla tragedia di Ischia.“C’è tantissimo lavoro da fare ma serve anche un approccio culturale diverso. Perchè ogni euro investito sulla cura delè un euro investito per dare ai nostri figli un’Italia più sicura e protetta”, aggiunge.Il ministro ...

In Cdm abbiamo preso un impegno: approvarel'anno il Piano nazionale di adattamento al ... Dalla manovra, sostiene, 'emergono priorità e una visione: crescita economica e attenzione al ...... garantendo le uscite con 41 anni di versamenti a prescindere dall'età anagraficala fine ... non a caso, sono state citate in campagna elettorale dalla stessa Giorgia. La prima, che ...Il monito: "In Cdm siedono il segretario della Lega e il coordinatore di FI. Stravolgere la legge di Bilancio significherebbe delegittimarli". Il caso Ischia e il piano per la cura del territorio, una ...Giorgia Meloni: «Sapevo che sarebbe stato un compito arduo guidare una Nazione come l'Italia in uno dei momenti più complessi della sua storia. Non mi sono mai illusa, anche se rispetto a Draghi posso ...