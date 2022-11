(Di martedì 29 novembre 2022) Le operazioni di pulizia in un supermercato, in un negozio di oggetti di ceramica e una catena di ragazzi che sta provvedendo allo svuotamento di un garage dalnei giorni successivi alla frana ...

Agenzia ANSA

Le scuole oggi sono chiuse, ma i ragazzi di tutta l'isola d'Ischia si sono dati appuntamento aper dare una mano alle persone colpite dalla frana. Sono decine, a centinaia, alcuni si ... Casamicciola, la catenda di solidarieta' dei giovani dell'isola al lavoro nel fango - Italia Le operazioni di pulizia in un supermercato, in un negozio di oggetti di ceramica e una catena di ragazzi che sta provvedendo allo svuotamento di ...Inviato a Casamicciola È lì in piedi dal 2017, dai giorni successivi al terremoto di cinque anni fa, ma nessuno ha avuto il coraggio di abbatterla. In paese ...