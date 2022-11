Ultime Notizie – Ucraina | “Usa valutano fornitura di piccole bombe di precisione”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Gli Stati Uniti stanno valutando di fornire all’di. Gli ordigni sarebbero montati su razzi che consentirebbero a Kiev di colpire molto dietro le linee russe. Lo scrive il Guardian riferendosi al sistema proposto dalla Boeing, e soprannominato Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), che metterebbe in produzione nuove munizioni per l’e gli alleati dell’Europa orientale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

" Un giorno di guerra ne vale trenta di quella in Afghanistan ": è il concetto contenuto nell'inchiesta del New York Times che lancia l'allarme sugli armamenti rimasti all'Alleanza atlantica dopo 9 ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. «Segni che i russi stanno lasciando Zaporizhzhia» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il capo della Protezione civile: dobbiamo quindi potenziare la prevenzione strutturale migliorando opere come la costruzione di argini dei fiumi, ...