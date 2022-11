Ucraina-Russia | Cremlino favorevole a mediazione Vaticano

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – Il“accoglie con favore” la possibilità di unada parte deltra Mosca e Kiev. Lo ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, ma la posizione di Kiev, continua Peskov, la rende “impossibile”. Ilsmentisce poi di voler lasciare la città di Enerhodar e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il portavoce della presidenza russa ha detto di non cercare segni “dove non ci sono e non possono esserci”. L'articolo proviene da Italia Sera.