Terremoto | violenta scossa nella notte | magnitudo 5 8 | la situazione

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 novembre 2022) Durante lasi è verificata unadidi5.8 che ha messo in allerta le autorità del paese. Laè stata aggiornata da INGV: epicentro e danni. Paura durante il cuore dellaper una forteche ha creato panico e disagi. L’evento sismico è sempre di per sé uno dei fenomeni naturali più temuti, ma quando si avverte diè sempre tutto più amplificato. Ad aggiornare in tempo reale sullaè stata la Sala Sismica INGV di Roma che ha riportato tutto sui suoi canali social e sul sito web ufficiale. fonte foto: CanvaLa terra è tornata a tremare. Purtroppo non è la prima volta che si verifica ...