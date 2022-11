Meloni a Confindustria | «Sono pronta a fare delle scelte | anche se avranno costi elettorali La manovra? Una corsa contro il tempo»

(Di lunedì 28 novembre 2022) «Non può esistere welse a monte non c’è chi genera ricchezza». È quanto ha dichiarato Giorgiaintervenendo in videocollegamento all’assemblea generale diVeneto est. La presidente del Consiglio ha annunciato che è già stato avviato un primo tavolo di confronto con tutte le associazioni di categoria. «Avremmo voluto piùper confrontarci prima della legge bilancio ma è stata unail, in tempi molto molto ristretti. Abbiamo dovuto scrivere questasenza rinunciare a delineare una traiettoria il più possibile nitida, dando un’indicazionepriorità della nostra azione», ha premesso la premier specificando che gli interventi dellaincarnano una visione ...

anche se dovesse pesare in termini elettorale, lo dimostra la scelta operata sul Reddito di Cittadinanza", le parole diall'Assemblea generale diVeneto Est.

E' la seconda associazione per rilevanza in Italia del sistema Confindustria, nata con un plebiscito all'assemblea generale che si è tenuta oggi 28 novembre a Padova. Nasce Confindustria Veneto Est

ROMA (ITALPRESS) – "La nostra è stata una corsa contro il tempo, ci siamo trovati a fare una manovra in tempi molto ristretti, abbiamo