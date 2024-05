Ricerca - 1 studio clinico su 4 non disponibile in registri pubblici

Morte prematura, quali sono i cibi ultra trattati che aumentano i rischi: lo studio - Morte prematura, quali sono i cibi ultra trattati che aumentano i rischi: lo studio - In particolare - secondo la ricerca - chi mangiava più cibi ultra-trattati (ossia ... malattie respiratorie o di cuore. I dati emergono dal noto studio longitudinale di Harvard su 74.563 infermiere ...

Proteina sangue albumina predice rischio cancro e infarto in 'over 65' - Proteina sangue albumina predice rischio cancro e infarto in 'over 65' - La ricerca, condotta sulla base dei dati raccolti dallo studio epidemiologico Moli-sani (dal marzo 2005 su 25.000 residenti in Molise, per conoscere i fattori ambientali e genetici alla base delle ...

I pazienti curati da medici donna vivono più a lungo: lo studio - I pazienti curati da medici donna vivono più a lungo: lo studio - Maggiori probabilità di guarire per le persone curate da medici donna piuttosto che da uomini: cosa dicono i dati ...