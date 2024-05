Salone del libro di Torino | tra i vip - anche Saviano e il premio Nobel Pamuk

(Di giovedì 9 maggio 2024) Life&People.it Con 137mila metri quadrati di superficie, 15mila posti a sedere aggiuntivi e oltre 2mila eventi è stato aperto ufficialmente al pubblico ilinternazionale deldi. La kermesse, dal titolo “Vita Immaginaria”, si terrà tra i padiglioni del Lingotto Fiere fino a lunedì 13 maggio 2024. Direttrice editoriale delAnnalena Benini, dal 2001 firma de ’Il Foglio’ e fondatrice dell’inserto ‘il Figlio’, rubrica di cultura, storie, persone e libri. Oltre ottocento stand e numerosi incontri delhanno al centro il tema ‘Vita Immaginaria’, un omaggio alla vita immaginaria in tutte le sue forme e alla figura di Natalia Ginzburg. Il manifesto è stato illustrato dall’artista Sara Colaone e racconta quella particolare dimensione magica legata alla letteratura, capace di ...

«Ho sentito del contenzioso tra la signora Meloni e Roberto Saviano . Io a questa signora darei un consiglio: di essere meno infantile e di crescere ». Non ha scelto la via della diplomazia Salman Rushdie , tra gli ospiti del Salone del Libro , che ...

Ci sono stati gli auspici e ci sono stati i primi passi, che sembrano andare in un’altra direzione. Si è aperto a Torino il Salone del Libro e mentre sia il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sia il presidente della commissione Cultura ...

Editoria: salone internazionale del libro di Torino. Portas, la cultura ponte ideale per accompagnare la Sardegna nell'Italia e nel mondo - Editoria: salone internazionale del libro di Torino. Portas, la cultura ponte ideale per accompagnare la Sardegna nell'Italia e nel mondo - Cagliari, 9 maggio 2024 - Al Lingotto Fiere di Torino si è aperta stamane la XXXVI edizione del salone Internazionale del libro. La Regione Sardegna è presente con un suo stand di 120 mq, nel quale so ...

L’AES debutta al Salone del libro di Torino nel segno delle donne - L’AES debutta al salone del libro di Torino nel segno delle donne - Una giornata declinata al femminile ha aperto gli eventi dell’AES, l’Associazione Editori Sardi presente anche quest’anno al salone internazionale del libro di Torino, aperto oggi al Lingotto. AES ...

