Torino - Cairo | Calcio e sport si devono autodeterminare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il presidente delUrbanoha commentato la proposta governativa di introdurre un’agenzia di vigilanza sulle societàive: “Non conosco bene la proposta. Io credo che lodebba trovare al suo interno delle regole per autodeterminarsi. Poi il tema è anche che lo, e ilin particolare, che è un po’ il motore di tutto lo, non ha avuto molti aiuti. E’ giusto che controlli nel momento in cui dai degli aiuti. Questo potrebbe dare una qualche voce in capitolo maggiore. Nulla viene fatto, ilè entrato in difficoltà e la pandemia ha generato delle perdite molto significative per tutte le società. Ma non abbiamo avuto nessun aiuto, si parla da tempo di un contributo dalle scommesse che sono sviluppate sulle partite di ...