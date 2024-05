Napoli - il retroscena di Kiss Kiss | De Laurentiis incassò 6 no prima di scegliere Garcia

De Laurentiis sta corteggiando Antonio Conte per la panchina del Napoli. giorni decisivi per la trattativa con il tecnico. Il Napoli ha individuato in Antonio Conte il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico e le ambizioni della squadra ...

Tramezzani a Kiss Kiss Napoli: "Pioli vera scelta giusta per Napoli, ma anche Conte e Gasperini adatti alla piazza" - L'allenatore Paolo Tramezzani è intervenuto a kiss kiss napoli per parlare del nuovo direttore sportivo del napoli ma anche del futuro allenatore: "Giovanni Manna è sicuramente pronto per venire a Nap ...

Ass. Cosenza: "Stadio a Bagnoli impossibile entro Euro2032! Spero che ADL la smetta..." - Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture del Comune di napoli, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su kiss kiss napoli: Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture del Comune di napoli, è ...

Preziosi: "Se potessi dare un consiglio a Gasperini direi di non andare da De Laurentiis, non è semplice lavorare con lui" - L'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato ai microfoni di Radio kiss kiss napoli del possibile prossimo allenatore degli azzurri, dando un consiglio al suo ex tecnico Gasperini. Queste le ...