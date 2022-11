Lombardia | SocialCom | Fontana “re” dei social | Moratti e Majorino coccolati solo dai giornali

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Doppia promozione per il governatore dellaAttilio, che online riscuote “sentiment” positivi sia personalmente sia attraverso il gradimento della Regione, considerata una «terra di opportunità» e il «luogo ideale in cui trasferirsi». È quanto emerge da una ricerca condotta da, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, in vista delle regionali. Dallo studio, che ha preso in esame, forum e siti d’informazione, emerge anche comestacchi di ben oltre 10 punti sia Letiziasia Pierfrancesco, i due principali avversari nella corsa al Pirellone, che hanno meno seguito e, soprattutto, sviluppano sentiment prevalentemente negativi. Lo studio disulla ...