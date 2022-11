GP Arabia Saudita | Jeddah cambia e ascolta i piloti

(Di lunedì 28 novembre 2022) Sarà un circuito dirivisto in più punti, quello che ospiterà il secondo appuntamento del mondiale 2023 , tra il 17 e 19 marzo. Pista velocissima e tracciata con i muretti a non lasciar margine ...

... diretta streaming su Rai Play) MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE: 16.00 Polonia - Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play) 16.00- Messico (diretta tv su Rai Sport; diretta ...Il portiere dell'Inter è stato sostituito da Devis Epassy, che gioca ad Abha, in. Il portiere, 26 anni, è stato escluso per motivi disciplinari, senza specificare il motivo o la durata ...Il circuito cittadino è stato criticato per alcune soluzioni di curve "alla cieca". Il promoter interviene e migliora la visibilità, oltre a rendere più difficile la trazione alle monoposto ...Dall’Arabia Saudita, che ha da poco riaperto le porte al turismo, ai deserti del Marocco e della Namibia fino alla Patagonia e le isole Svalbard. E poi le crociere sulle navi alimentate a gas naturale ...