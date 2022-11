Frana a Ischia | accertate sette vittime | cinque dispersi | disposto lo stato di emergenza

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacaa Casamicciola. Chi sono le vittime accertate Il primo corpo a essere identificato è stato quello di Eleonora Sirabella, 31 ...Mentre avanno avanti le ricerche dei dispersi, il Consiglio dei Ministri straordinario, convocato d'urgenza 24 ore dopo la., ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno e ha ...Il lavoro dei soccorritori, a Casamicciola, alla ricerca di possibili dispersi in queste ore si concentra, tra l’altro, su di un solaio. Le verifiche mirano ad accertare se vi possano essere persone d ...Non esistono zone franche in cui il rispetto della legge è sospeso. Quanto riportato è solo una breve sintesi degli scenari attivi contro chi fa informazione oggettiva, una situazione intollerabile e ...