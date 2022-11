Domani l' addio a Debora Solidarietà per il bambino - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La cerimonia alle 15 nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Ripa di Seravezza. Da oggi pomeriggio la bara sarà esposta alla Croce Bianca di ......tra il presidente Christian Solinas e i partiti ma ora i tempi sono davvero stretti perchè... Praticamente certo, invece, l'di Mario Nieddu. Il nuovo assessore alla Sanità potrebbe essere l'... Domani l’addio a Debora Solidarietà per il bambino La cerimonia alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Ripa di Seravezza. Da oggi pomeriggio la bara sarà esposta alla Croce Bianca di Querceta ...È morto a 84 anni il gioielliere, punto di riferimento del lusso e dello stile: oltre alla rivendita di via Sparano, quella di Lecce era un’istituzione per il mondo commerciale ...