Calendario slittino 2022-2023 | date Coppa del Mondo | Europei e Mondiali

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Siamo arrivati ufficialmente al momento di alzare il sipario sulladeldi. Lo sport da budello scatterà nel corso del prossimo weekend, con la prima tappa di Innsbruck, e si concluderà nel weekend del 25-26 febbraio in quel di Winterberg in Germania. Sarà una annata davvero ricca di appuntamenti e novità. Su tutte, ovviamente, l’inserimento della prova di doppio femminile, mentre sarà particolarmente gradito il ritorno della trasferta nordamericana, con le tappe di Whistler (Canada) e Park City (USA). Altreda segnare nel: il weekend del 14-15 gennaio, in occasione del secondo appuntamento di Sigulda (Lettonia) sarà di scena anche il Campionato Europeo, mentre il 27-29 gennaio toccherà ai Campionati ...