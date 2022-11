Calcio | Mondiali 2022 Carlos Queiroz | “Non cado nelle trappole | sono concentrato solo sul match”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ildi domani è probabilmente il più atteso della giornata: nonperché sarà decisivo per l’accesso alla fase a eliminazione diretta deidiin Qatar, ma anche (e soprattutto) per tutto ciò che storicamente e politicamente parlando include il confronto tra Stati Uniti d’America e Iran. Curiosamente, saranno proprio loro a contendersi il passaggio del turno (nel girone B), un incontro dunque decisivo che si pronostica a dir poco affascinante., protagonista di un battibecco sui social con Jürgen Klinsmann, non si farà di certo condizionare da quanto accaduto fuori dal campo e, anzi, èunicamente sulla partita in programma domani alle 20:00 (ore italiane)., ...

Pepe Nuno MendesLUSAIL (QATAR) - Il Portogallo di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al ...Tempo di primi verdetti per i Mondiali del Qatar. Martedì 29 novembre sono in programma altre quattro gare relative alla terza e ultima fase a gironi. Si gioca anche il posticipo della quindicesima gi ...La Juventus continua a muoversi sul mercato in cerca di talenti per il futuro; la società osserva un giocatore impegnato ai Mondiali con la Spagna ...