(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Ho letto con attenzione” il report del Coa (Centro Operativo) dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulle nuovedi infezione da Hiv e credo che il dato più sconcertante siano “i numeri di, cioè i numeri delle persone che non sanno di avere l’infezione e che vanno direttamente in malattia. E’ assurdo morire diperché nessuno ti ha proposto un test nell’era delle super terapie, dell’U=U (undetectable = untransmittable, ‘equazione’ secondo cui avere il virus a livelli non rilevabili equivale a non trasmetterlo, Ndr)”. E’ questa la battaglia su cui vuole concentrarsi ora Rosaria, presidente della Fondazione ‘The Bridge’ e storicaper i diritti delle persone con Hiv: “Rimuovere il consenso informato scritto” al test dell’Hiv ...

Adnkronos

L', passata alla storia perché nel 1991, in piena emergenza, è stata la protagonista di quell'iconica immagine del bacio con l'immunologo Fernando Aiuti - giovane sieropositiva lei, ...... quali l'eliminazione della povertà, la lotta all'Hiv/e il rafforzamento della pace e della ... madre di Giordana Di Stefano - vittima di femminicidio - e nonna di Asia, nonchéa fianco ... Aids, attivista Iardino: "Siamo responsabili dei morti, stop barriere a diagnosi precoce" Il 1° dicembre ricorre la Giornata mondiale contro l’AIDS: ecco i film da vedere in streaming che trattano l’argomento in modo sensibile e intelligente.Per celebrare la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids, la Asl di Latina, in collaborazione con il Comune di Latina, l’Università Sapienza, l’Associazione Sei come sei/Arcigay, il Conservatorio ...