Uruguay | Alonso | “Abbiamo strumenti per essere pericolosi | domani conta solo il risultato”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) Alla vigilia del match contro il Portogallo, valevole per la seconda giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022, il commissario tecnico dell’, Diego, ha parlato in conferenza stampa: “Ci sarebbe piaciuto vincere contro la Corea ma non dobbiamo minimizzare ilcheottenuto né sottovalutare l’avversario cheaffrontato. È un Mondiale equilibrato,visto cosa è successo ad Argentina e Germania e quanto ha faticato il Portogallo col Ghana. I lusitani sono una squadra che si conosce e che conosce il suo allenatore, giocano insieme da tempo, possono giocare in contropiede perché hanno velocità ma possono anche fare una partita di possesso, è una squadra completa. Però anche noigliper ...