La figlia di Luis Enrique morta a soli 9 anni | le cause della morte | la malattia

(Di domenica 27 novembre 2022) Il 29 agosto 2019 moriva aladi, la piccola Xana. A dare notiziatragedia fu lo stello ctSpagna con un comunicato. A stroncare la bimba un grave tumore alle ossa. “Nostra– informava una notafamiglia – è deceduta oggi pomeriggio all’età di 9dopo aver lottato intensamente per cinque mesi contro un osteosarcoma”. Oggi, 27 novembre 2022, giorno di Spagna-Germania, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali Qatar 2022,ha voluto ricordare la: “Amore, ovunque tu sia, tanti baci e trascorri un grande giorno. Ti amiamo”, il messaggio video del ctSpagna a Xana ...

PerEnrique però, non è un giorno qualsiasi. In una storia su Instagram, il tecnico spagnolo ... Trascorri un gran giorno, ti amiamo", la dedica alla...PerEnrique oggi non è un giorno come gli altri. Il 27 novembre laXana , sconfitta da un male incurabile avrebbe compiuto 13 anni. Il ct spagnolo ha voluto ricordare la piccola, che all'epoca ...A poche ore dalla grande sfida tra la Spagna e la Germania, il ct delle Furie Rosse ha voluto ricordare la figlia Xana, scomparsa a nove anni per un cancro alle ossa. Oggi avrebbe compiuto 13 ..."Oggi è un giorno speciale, perché è il compleanno di Xana che avrebbe compiuto 13 anni. Amore, ovunque tu sia, tanti baci. Trascorri un gran giorno, ti amiamo" ...