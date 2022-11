Ischia | prefetto di Napoli | Cinque dispersi | tre sono padre | madre e figlio

(Di domenica 27 novembre 2022) Idella strage di Casamicciolatre componenti di un nucleo familiare (i due genitori e un minore del 2007) residenti in via Celario 8 e altre due persone. Lo ha riferito ildi, Claudio Palomba, nel corso dell’aggiornamento sulla situazione a Casamicciola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La giornata era cominciata con la corretta identificazione da parte deldi Napoli Claudio Palomba della prima vittima: Eleonora Sirabella, 31 anni, originaria di. A sera il bilancio ...E' il dato riferito daldi Napoli, Claudio Palomba. Per tutti è stata trovata una ... all'alba, il Comune di Casamicciola ad. E' sempre nella zona di via Celario dove i soccorritori ...Ischia, Casamicciola. Le ricerche stanno portando alla luce i corpi delle persone che risultavano disperse, travolti da fango e detriti o rimasti all'interno di case che sono crollate ...