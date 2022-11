Il Pordenone frena | 2 - 2 a Sesto Catanzaro inarrestabile

TG Biancoscudato

Girone A La capolista- reduce da quattro successi di fila - torna con un punto dal big match di Sesto San Giovanni e vede accorciarsi il margine di vantaggio sulle seconde (da cinque a ......così come il verde fruibile in area urbana che vede tra le città migliori Gorizia e. '... morto il motociclista Il comune del Friuli chele auto: "Qui i bimbi giocano in strada" Gli ... Girone A, le gare delle 14.30: frena il Pordenone a Sesto, altro tonfo per Pavanel Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Annuncio vendita Jaguar X-Type 2.0D cat Luxury usata del 2008 a Pordenone nella sezione Auto usate di Automoto.it ...