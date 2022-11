Consumatori vs produttori Il derby che blocca la transizione energetica

Leggi su formiche

(Di domenica 27 novembre 2022) Non esiste un’opzione B. Abbiamo un solo pianeta sul quale 8 miliardi di persone vivono e dunque il tema della riduzione delle emissioni e dellaè la priorità che ogni giorno deve occuparci e preoccuparci. L’Europa è il front runner nella difficile, e forse persa, sfida al cambiamento climatico. Altre regioni del mondo, come si è notato nelle assenze alla COP27 che si è recentemente conclusa in Egitto, lo sono meno. Ragioni di politica interna, di visioni di breve termine ed elettorali impediscono a certi Stati di adottare le misure necessarie per fronteggiare il problema. A ben guardare, il tema dellaè cavalcato, giustamente, da Paesidi energie fossili (petrolio e gas). Ma vi è un’altra variabile dell’equazione che va tenuta in ...