Calcio | Mondiali 2022 Luis Suarez ct Costa Rica | “Abbiamo sfruttato al meglio ciò che abbiamo creato | ora possiamo sognare ancora”

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Dopo la sconfitta per 7-0 contro la Spagna nessuno si sarebbe aspettato ciò che è successo poco fa. Il bello delè però che la palla è rotonda e ogni match ha una propria storia. Ecco dunque che laha battuto incredibilmente il Giappone (che nel primo match aveva superato a grandissima sorpresa la Germania in rimonta) per 1-0 e ora può continuare arealmente una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale aidi. “La cosa più importante era vincere ed è successo, la squadra è tornata quella che è sempre stata – ha dichiarato l’allenatore del(omonimo del ben più noto attaccante uruguaiano) a fine partita (fonte: Am Prensa) -. ...