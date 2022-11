Bandiera anti Kosovo | inchiesta FIFA sulla Serbia

(Di domenica 27 novembre 2022) Politica e calcio si mischiano ancora una volta ai Mondiali in Qatar. Questa volta il Paese ospitante non c’entra, ma a finire sotto la luce dei riflettori sono i Balcani. Protagonisti sono, con Belgrado che fatica a rassegnarsi a proposito del riconoscimento del piccolo Stato, che ottenne l’indipendenza ormai 14 anni fa, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

' Nessuna resa ' lo slogan sullache raffigurava una mappa del Kosovo sovrastata dallaserba, in riferimento all'indipendenza dalla Serbia che il Kosovo ha ottenuto nel 2018, con ...... non è un problema solo dellarosso - verde, è un problema diffuso, che racconta del ruolo ... dietro un'icona del sindacalismo dei richiedenti asilo, una sorta di manifesto- salviniano, ...La Fifa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Federazione calcio della Serbia a causa della bandiera anti Kosovo appesa nello spogliatoio della ...La FIFA ha aperto un procedimento disciplinare ai danni della Federcalcio della Serbia per la bandiera contro il Kosovo esposta nello spogliatoio della squadra, tra le postazioni di Milos Veljkovic e ...