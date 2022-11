Bielorussia | ministro degli Esteri “morto improvvisamente” Lunedì avrebbe incontrato l’omologo russo Lavrov

(Di sabato 26 novembre 2022) Una morte “improvvisa”, sulla quale non vengono forniti ufficialmente ulteriori dettagli. Aveva 65 anni Vladimir Makei,della, che da dieci anni ricopriva la carica nel Paese guidato da quasi trent’anni da Alexander Lukashenko. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il portavoce del dicastero Anatoly Glaz. Quello che colpisce ulteriormente erano i prossimi appuntamenti dell’agenda di Makei: dopo avere visto il nunzio apostolico Ante Jozic,il suo omologoSerghei. Da sempre Minsk è alleato di ferro di Mosca, e il conflitto ucraino non ha incrinato il rapporto di fedeltà. Anzi. La Russia ha infatti deciso lo scorso mese di coinvolgere direttamente la ...

