Il Procuratore Policastro | “La violenza di genere affonda le sue radici in una cultura millenaria sbagliata”

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito della Giornata internazionale contro lasulle donne e nel contesto di Benevento con le tante manifestazioni che si sono tenute in città, va segnalato l’incontro tenutosi nella splendida cornice del Teatro Romano, con la collaborazione del Cesvo Lab e l’imprimatur del Ministero dellaattraverso la Direzione Generale Musei e la partecipazione attiva della Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento. Un dibattito a favore delle scolaresche egli istituti superiori della città e della provincia sannita. A margine dell’evento ildella Repubblica Aldo, ha commentato la giornata: “E’ importante andare alla radice del problema che risiede nellatossica edi ...

TV Sette Benevento

L'intervento deldella Repubblica Aldoe del Sostituto Maria Colucci, Responsabile dello Spazio Ascolto Vittime Vulnerabili della Procura della Repubblica di Benevento, ha ...L'intervento deldella Repubblica Aldoe del Sostituto Maria Colucci, Responsabile dello Spazio Ascolto Vittime Vulnerabili della Procura della Repubblica di Benevento, ... AL TEATRO ROMANO “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRIO LE DONNE”. FOTO Settimana contro la violenza sulle donne, dopo la prima visione di lunedì ieri in Tribunale proiezione-bis del filmato, in cui magistrati avvocati, operatori giudiziari e delle ...Quattro persone risultano essere indagate al termine dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro. Le indagini riguardavano l’epidemia da Covid esplosa nel ...