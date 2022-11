Kim | “Prima al Mondiale col camion di papà” | il racconto del campione umile

(Di giovedì 24 novembre 2022) Kim Min-jae è protagonista alin Qatar, ma dopo Corea del Sud-Uruguy racconta anche la storia della suaconvocazione. Il giocatore del Napoli ha parlato al The Guardia della suaconvocazione nella squadra Under 17 della Corea del Sud, avvenuto nel 2012. Una convocazione a cui il giocatore del Napoli è arrivato dopo 7 ore di viaggio, a bordo di un. Il difensore parla dei sacrifici fatti dai suoi genitori per gestire il ristorante di famiglia, ma anche per continuare ad alimentare la sua passione per il calcio. Parole che fanno capire molto sulla personalità del giocatore e fanno capire anche l’umiltà di Kim, difensore che dopo un singolo errore ha chiesto scusa a tutti sui social. Kim il: laconvocazione ai Mondiali Alcuni dei suoi compagni di ...

Al 43' palo di Godin di testa e lafrazione non ha più alcunchè da consegnare. SECONDO TEMPO -... COREA DEL SUD:Seung Gyn,Moon Hwan,Min Jae,Young Gwon,Jin Su, Hwang in ...Si sono affrontatie Olivera nello 0 - 0 di oggi tra Corea del Sud e Uruguay, così come ...il meglio di sé come mezzala sinistra e invece si è ritrovato a giocare da mezzala destra nella...KIM MONDIALI – Dopo Anguissa, quest’oggi è arrivato anche l’esordio al mondiale di Kim che, con la sua Corea del Sud, ha affrontato proprio l’Uruguay del suo compagno di squadra Olivera. Nonostante le ...Kim Jong Un ha rivelato sua figlia al mondo per la prima volta sabato. La figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un, apparso in ...