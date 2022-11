Ultime Notizie – Lombardia | Fontana e Santanchè presentano la stagione turistica invernale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Parterre delle grandi occasioni, questa mattina, al Belvedere di Palazzo, per presentare le novità della2022-2023. Il presidente della Regione, Attilioe l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, hanno accolto il ministro del Turismo, Daniela, per illustrare “le offerte turistiche delle quattro province lombarde che hanno le montagne”, come ha specificato l’assessore Magoni, e cioè “Bergamo, Brescia, Sondrio e Como”. Molte e suggestive le immagini di paesaggi innevati che hanno accompagnato il racconto delle bellezze della Valtellina, della spettacolarità della ‘superpanoramica’, la pista illuminata più lunga d’Europa e dell’appeal del parco termale di Bormio; si è parlato di riapertura ...

Il Sole 24 ORE

Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 24 novembre 2022 Martina Pedretti - 23 Novembre 2022 SANDOKAN nuova fiction: cast, anticipazioni eNiccolo Maggesi - 23 ...Ma chi altro ci sarà Successivo > Successivo Fiction & Soap SANDOKAN nuova fiction: cast, anticipazioni eNiccolo Maggesi - 23 Novembre 2022 ANIMA GEMELLA fiction: cast, anticipazioni,... Ucraina ultime notizie. Tre centrali nucleari ucraine scollegate dalla rete elettrica Candidata cinque volte al Premio Oscar – l’ultima lo scorso anno per A proposito dei Ricardo – ha vinto l’ambita statuetta nel 2003, per The Hours. Di recente è apparsa nelle miniserie tv The Undoing ...Torna al centro del gossip per via delle sue dichiarazioni inaspettate. Negli ultimi tempi Amedeo Goria ha fatto molto parlare di sé, con i suoi amori controversi (come la relazione con Vera Miales) e ...