New York | la Procura non perseguirà il college dove si uccise il 17enne Claudio Mandia

(Di martedì 22 novembre 2022) L’ufficio deltore distrettuale della contea di Westchester, nello Stato di New, ha reso noto che non sarà avviata nessuna azione penale contro ilinternazionale Ef Academy di Thornwood,lo scorso febbraio si tolse la vita impiccandosi lo studente italiano. Lo ha comunicato il capo della polizia di Mount Pleasant citato dall’emittente locale News 12, precisando che l’inchiesta è stata condotta analizzando documenti della scuola e i dispositivi elettronici del giovane. Lo studentedi Battipaglia (Salerno) era stato trovato morto nella sua stanza poche ore prima del suo diciottesimo compleanno. Come emerse in seguito, era stato confinato in isolamento da tre giorni, con l’accusa di aver copiato un compito propedeutico ...

Agenzia ANSA

La prima cosa che mi ha colpito quando sono arrivata a, durante il mio viaggio in solitaria, è stato il fumo che usciva dai tombini, proprio come quello che si vede nei film. Eè proprio come viene descritta sul grande schermo: rumorosa, ...Non ci sarà alcun procedimento penale contro il liceo americano EF Academy di Thornwood () dove lo scorso 17 febbraio si suicidò il 17enne italiano Claudio Mandia . È questa la decisione della procura della Contea di Westchester , secondo quanto si apprende in un comunicato della ... New York torna alla normalità, atteso boom turismo natalizio - ViaggiArt C'è anche il fatto che il vicecampione olimpico con la Nazionale francese non è molto entusiasta all'idea di lasciare New York tra poche settimane: “Ho mia moglie che è incinta e che dovrebbe ...La procura della Contea di Westchester, nello Stato di New York, ha deciso di non procedere penalmente contro una scuola internazionale dove in febbraio si è tolto la vita il liceale ...