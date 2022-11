(Di lunedì 21 novembre 2022) Continua ad essere ad alto rischio questo Mondiale in. Come era preventivato il divieto di vendere alcolici insieme al caldo intenso presenta hanno causato più di un problema. Ieri sera, prima del fischio d’inizio della gara inaugurale traed Ecuador, ad esempio, ci sono stati momenti die tensione perché decine di migliaia di, infatti, si sono accalcati per provare ad entrare nella fan zone, costruita al centro di Doha e luogo dove, oltre a vedere le partite su un maxi-schermo, è possibile anche comprare della, come mostra il video pubblicato dal Sole24Ore Molti deisono statiin, posta a guardia della struttura. Alcuni ...

IlNapolista

Francesca Benvenuti , inviatainper i Mondiali 2022, è intervenuta in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ...Ilary Blasi, finita la vacanza negli USA Mentre Totti porta la sua Italia ai Mondiali in, il viaggio di Ilary Blasi a New York pare si sia concluso. La showgirl in quotaha infatti ... Qatar, Mediaset: caos per acquistare birra. Tifosi respinti dalla polizia in tenuta antisommossa - ilNapolista Criticati ma pure sempre Mondiali. A dispetto delle contestazioni che hanno preceduto l'inizio della manifestazione, i Mondiali in Qatar partono bene almeno sotto il profilo televisivo. L'evento, ...Ascolti tv Mondiali in Qatar 2022 l'andamento degli ascolti giorno dopo giorno delle partite e dei programmi di approfondimento ...