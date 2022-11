Calendario Italia basket femminile | orari partite con Svizzera e Slovacchia | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo un anno tornano in scena le finestre di qualificazione agli Europei 2023 per le squadre nazionali. L’, che l’anno scorso ha debuttato con due vittorie controe Lussemburgo, torna in campo a Napoli in due sfide ravvicinate contro lae, nuovamente, le slovacche. Si inizierà con le elvetiche, che hanno vinto all’esordio in Lussemburgo per 54-58 salvo poi perdere in casa contro laper 50-65. Proprio la selezione slovacca ha ceduto alle azzurre in una partita dai tanti motivi di interesse a Piestany per 66-69 prima di cogliere la prima vittoria. Con due successi il posto per la rassegna che si terrà il prossimo anno in Slovenia e Israele sarà assicurato: tutto passerà dal secondo confronto, quello domenicale, giacché il primo non dovrebbe presentare grandi ...