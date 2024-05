Arf! Festival 2024 | decima edizione

ARF! Festival del fumetto compie dieci anni: programma, prezzi e info - arf! festival del fumetto compie dieci anni: programma, prezzi e info - arf! festival 2024 – X ed. Dal 24 al 26 maggio 2024 arf! festival del Fumetto celebra i suoi 10 anni Celebrando il traguardo della sua decima edizione, dal 24 al 26 maggio 2024, alla Pelanda del ...

‘Farming the Revolution' Harvests Top International Competition Award at Hot Docs - ‘Farming the Revolution' Harvests Top International Competition Award at Hot Docs - Nishta Jain's "Farming the Revolution" has won Hot Docs' Best International Feature Documentary Award, it was announced Friday at the festival's awards ceremony, held in Toronto at the Centre for ...

Mostra in prima assoluta del fumettista “Eduardo Risso. Più di 100 proiettili” presso l’Instituto Cervantes di Roma - Mostra in prima assoluta del fumettista “Eduardo Risso. Più di 100 proiettili” presso l’Instituto Cervantes di Roma - NewTuscia - ROMA - arf! e l’Instituto Cervantes di Roma presentano alla Sala Dalì di Piazza Navona la mostra in ...