Un pezzo di A nel Golfo | tutti i numeri dei 68 ' italiani' ai mondiali

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI -insieme sono 68 giocatori, 65 di Serie A e tre di Serie B, in pratica sei squadre complete pronte a scendere in campo: neiorfani degli azzurri, l'Italia ha invaso il Qatar con una nutrita rappresentanza dei suoi club guidata dalla Juve (11 convocati), davanti alle milanesi con sette ciascuna; Empoli, Lecce e Monza sono le uniche squadre della massima serie del tutto assenti; Nicola Zalewski il piu giovane e Olivier Giroud il più anziano. How many days to go? #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/WStnftb4rP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2022 I più attesi All'ultimo hanno dato forfait l'interista Joaquin Correa e il viola Nico Gonzalez, ma i 68 totali sono già 10 in più dei 58 del 2018 in Russia. I più attesi sono Rafael Leao, Sergej Milinkovic-Savic e Lautaro Martinez. MVP dello scorso campionato, ...