Chelsea | rinnovo Mount | ostacolo ingaggio | due club alla finestra

(Di venerdì 18 novembre 2022) Masonè in trattativa per ilcon il. Come riporta il Daily Mail, i Blues lo ritengono un elemento importante, che...

...come lo sloveno è probabile che al quasi quarantenne Cordaz non venga proposto un altro... salvo una seconda parte di stagione da Pallone d'Oro, a giugno tornerà alsenza troppi ...Il giocatore è consapevole che le proprie richieste per l'ingaggio potrebbero portare i bianconeri a propendere per un mancato. In questo caso, disputare un grande Mondiale con i transalpini ...La scorsa estate il Chelsea aveva mostrato interesse per l’ala rossonera, ma potrebbe non essere l’unica squadra a farsi avanti. Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, il Milan avrebbe puntato ...Il Milan è alle prese con il rinnovo di Leao, ma se non dovesse andare a buon fine, c'è un nome su cui i rossoneri puntano. Si tratta di Noah Okafor, attaccante svizzero del Salisburgo che piace anche ...