(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il rinnovo di contratto di Milanè un argomento caldo in casa. Le ultime rassicuranti voci non hanno comunque fermato...

Calciomercato.com

... l'allora allenatore del Mazembe, alla vigilia della finale del Mondiale per Club con l'di ...nazionali africane tra gli anni Ottanta e Novanta abbia sicuramente contribuito a diffondere...E idee. VISIONARI - 'Poche settimane fa abbiamo vinto un premio negli Stati Uniti, per l'... Visto il blasone di Milan e, pensare di portare un'altra squadra di Milano in Serie A sarebbe ... Inter: nuove sirene inglesi per Skriniar | Mercato | Calciomercato.com Niente Bologna e Milan per Josè Mourinho. Sono due le giornate di squalifica comminate al tecnico della Roma dal Giudice Sportivo dopo i fatti dell'ultimo turno di campionato.L’ex attaccante del Cagliari si è soffermato anche sul rapporto conflittuale attuale tra l’Italia e il Mondiale, non perdendo l’occasione di fare un grande augurio al centrocampista dell’inter ... che ...