Alessandra Amoroso presa di mira su Tiktok | le gravi minacce alla cantante

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ha fatto scalpore quest’estate l’episodio in cuisi era rifiutata di firmare un autografo a un fan durante il Tim Summer Hits: da allora gli haters susi sono scatenati contro di lei. Oggi, laè tornata a essere virale su, ancora in maniera negativa. È diventato popolare un nuovo trend diffuso sui social della generazione z che vede il testo di un brano dellamodificato per crearne una versione denigrante. Il testo è spinto e volgare ma non ci ha messo molto a diventare virale. Ma la, oltre all’umiliazione per la parodia di cattivo gusto, ha ricevuto anche, lesu ...

bullizzata sui social La decisione della Big Family diI fan in difesa diNegli ultimi mesi,è finita più volte al centro ...Una hit di, modificata, è diventata virale su Tik Tok dando origine a meme e prese in giro ai danni della cantante. Camera 209 dista diventando virale. Non solo per il ...RTL 102.5 regala i biglietti del nuovo tour di Alessandra Amoroso che, dopo lo straordinario concerto a San Siro dello scorso luglio, tornerà live dal 26 novembre con il “ TUTTO ACCADE TOUR ”. Una lun ...In studio arriverà anche la cantante Alessandra Amoroso, tra i volti più amati e seguiti dal pubblico che ha sempre seguito il talent show di Maria De Filippi in tv. Nel dettaglio, le anticipazioni di ...