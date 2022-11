leggo.it

, ospite a ' BellaMa '' (in onda su Rai2 da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17) nella puntata di oggi, venerdì 4 novembre, ha raccontato a Pierluigi Diaco : 'Sono ritornata a essere ...Nella seconda parte della trasmissione, Metropolis Extra: Giulia Santerini incontra, attivista LGBT+, attrice, scrittrice ed ex parlamentare con Rifondazione Comunista. Metropolis è ... Vladimir Luxuria a BellaMa: «Sono tornata a essere cattolica, prima non mi sentivo degna» Vladimir Luxuria, ospite a “BellaMa’” (in onda su Rai2 da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17) nella puntata di oggi, venerdì 4 novembre, ha raccontato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...