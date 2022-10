Liga | Lamela riprende Cavani | 1-1 tra il Siviglia di Sampaoli e il Valencia di Gattuso Pari Athletic | LIVE | Atletico 1-0 con Morata

Succede di tutto in Siviglia - Valencia, match nobile del martedì di. A conti fatti, però, al Pizjuan si materializza un pareggio che non serve alla squadra di Gattuso per avvicinare la zona coppe europee né a quella di Sampaoli per uscire dall'anonimato di metà ......nel finale ed è pareggio tra Sampaoli e Gattuso nel match valido per la decima giornata della... Gli ospiti, infatti, restano avanti fino all'86', quando ci pensa Erika trovare il gol dell'...La reazione dell'allenatore del Siviglia, Jorge Sampaoli rivolta a Gattuso dopo il gol di Rafa Mir che è stato poi annullato ...Il Siviglia riacciuffa il Valencia nel finale ed è pareggio tra Sampaoli e Gattuso nel match valido per la decima giornata della Liga 2022/2023 ... restano avanti fino all’86’, quando ci pensa Erik ...