Con Artecinema ogni anno si viaggia nel vasto mondo dell’arte contemporanea

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Inaugurata al Teatro di San Carlo la 27ª edizione di, ideata e curata da Laura Trisorio, con Diana Picasso, nipote del grande pittore Pablo, sul palco del più antico teatro per l’anteprima italiana del documentario “Maya dans l’oeil de Pablo” di François Lévy-Kuentz, di cui lei è la produttrice. Nel film la figlia di Picasso, Maya (madre di Diana) attraverso una narrazione in prima persona accompagnata da video, foto e appunti ha svelato il rapporto con il padre, la sua infanzia e l’adolescenza. Applauditissimi dal numeroso pubblico sia Diana Picasso che il regista François Lévy-Kuentz presenti con la padrona di casa Laura Trisorio. Una serata di grande impatto a cui, il Festival internazionale d’arte, ci ha abituati nel corso degli anni e che decreta il successo del suo format. In anteprima ...

Alcuni dei nomi presenti Nerio Alessandri (Technogym) , Silvia Fiorucci, Lavinia Fuksas, Gianfranco D'Amato ( che ha aperto la loro collezionela moglie Laura Trisorio, ideatrice di, ...Il Festivalè nato nel 1996l'obiettivo di contribuire alla divulgazione delle varie espressioni dell'arte, ' una missione pienamente in lineail programma di Procida Capitale ...Interviste, rari filmati e anteprime internazionali in presenza e online per la 27esima edizione di Artecinema, il festival di arte contemporanea ...In occasione della 27° edizione di Artecinema, il Festival internazionale di film sull’arte contemporanea che si tiene a Napoli, il Museo Novecento annuncia l’anteprima del film dedicato alla mostra J ...