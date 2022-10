Indiscrezione clamorosa di Marca sul futuro di Mbappé

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo il pareggio in campionato contro il Reims per 0-0 il Psg è impegnato in Champions contro il Benfica, ma dalla Spagna arriva un’PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è stato un weekend positivo per il Psg e per Kylian. La squadra del fenomeno francese è stata frenata 0-0 sul Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.