Consiglio a Giorgia Meloni | ora il centrodestra aiuti il polo liberale

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Abbiamo letto Alessando De Nicola (Repubblica 1/10/2022) sul "futuro dei liberali" e gli interventi su Il Tempo del presidente di Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto e vogliamo rispondere. In Italia c'è un'opa ostile di Renzi e Calenda sull'area. Il "terzo" gioca sull'ambiguità del "liberalsocialismo" per tenere il piede in due staffe: da una parte guardano al Pd e dall'altra vogliono usurpare l'area anti-statalista, ma le due cose non si tengono. Il liberalsocialismo è una corrente politica che va superata. O seio sei socialista. Questa ambiguità - politica e culturale - in Italia ha imperato e ha già fatto troppi e ingenti danni ed i risultati sulla nostra economia ne sono la dimostrazione. Analizzando la forza politica dei liberali in Europa, in quanto tali, a parte l'Olanda, non hanno mai avuto la ...