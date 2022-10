Roma come Blade Runner Ecco il primo taxi volante

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Non è fantascienza, ma realtà. Aeroporti di, Volocopter, UrbanV e Atlantia hanno effettuato questa mattina ilvolo in Italia di un eVTOL, un veivolo completamente elettrico che è un mix tra un grande drone e un piccolo elicottero, che ha sorvolato la zona di Fiumicino a una velocità di 40km/h a un’altezza di 40 metri e che dal 2024 collegherà in soli 20 minuti il centro della Capitale all’aeroporto di Fiumicino. Il test di oggi è stato svolto a un anno dalla presentazione delprototipo di eVTOL in Italia. Negli ultimi dodici mesi, sono stati fatti progressi significativi dal punto di vista delle tecnologie di volo, della progettazione dei vertiporti e delle normative necessarie per consentire ai primi servizi AAM tra l'aeroporto di Fiumicino e la città didi “spiccare il volo” entro il ...