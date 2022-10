Inter - Barcellona | incredibile decisione della Uefa che coinvolge la Roma

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'arbitraggio di Vincic ine le decisioni del Var Van Boekel hanno alzato un polverone di polemiche e rabbia in Spagna. Il club catalano prepara un reclamo formale all', i media ...

Madrid 2 - 0 21:001 - 0 21:00 Eintracht F. - Tottenham 0 - 0 VOLLEY - MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 13:15 Giappone - Belgio 3 - 1 14:00 Thailandia - Canada 1 - 3 16:15 Italia - ...Madrid 2 - 0 21:001 - 0 21:00 Eintracht F. - Tottenham 0 - 0 VOLLEY - MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 13:15 Giappone - Belgio 3 - 1 14:00 Thailandia - Canada 1 - 3 16:15 Italia - ...Scusate il ritardo, non solo perché l'Inter sia tornata a vincere. Quello era già successo, come purtroppo è già successo che tra campionato e Champions, la ...Inter, le parole di Alessandro Antonello a margine del Wired Next Fest di Milano: le parole dell'ad corporate nerazzurro.